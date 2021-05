Agropoli, Comune ha deciso per la gestione diretta del cineteatro

AGROPOLI. Il Comune ha deciso per la gestione diretta del cineteatro Eduardo De Filippo. Non sarà più un privato ad occuparsi della struttura di via Taverne, né per quanto riguarda la programmazione del cinema, né della rassegna teatrale.

La questione si è presentata in questo 2021: a febbraio, infatti, è scaduta la convenzione con Sergio Di Fiore, attuale gestore. Quest’ultimo aveva anche provato a chiedere una proroga alla luce di quasi un anno di inattività dovuto all’emergenza covid che però non è stata concessa.

«Con lui ci siamo incontrati per discutere del futuro – ha chiarito Coppola – e abbiamo spiegato che non è più nostra intenzione di dare in concessione la struttura. Il proprietario con grande serenità ha compreso e ci ha riconsegnato le chiavi».

«La giunta elaborerà ora un programma di breve, medio e lungo periodo», ha concluso Coppola.

L’Ente potrebbe a questo punto stabilire di gestire il cineteatro Eduardo De Filippo tramite la sua società partecipata Agropoli Cilento Servizi.