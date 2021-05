Polla: i fiori per abbellire il territorio, al via il concorso

L’Amministrazione comunale di Polla, nell’ambito del progetto “Costruiamo Gentilezza”, ha deciso di promuovere azioni di miglioramento e di abbellimento del paese. Si punta, in particolare, ad incentivare i cittadini ad adornare le loro abitazioni. Per questo è stato lanciato il concorso “Polla – Un Gentile Balcone in Fiore”, che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare la scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza.

Ma non solo: l’Ente, tramite il linguaggio dei fiori, vuole valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per la propria città ed il rispetto per la natura premiando gli interventi che contribuiscono a diffondere l’immagine di una comunità accogliente e fiorita.

Il concorso prevede l’abbellimento con decorazioni floreali, a tema libero, di balconi, terrazze, finestre, davanzali o particolari abitativi visibili dall’esterno, ubicati nel territorio del Comune di Polla, prospicienti la strada. Sono esclusi i giardini.

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti residenti nel Comune di Polla, escluso gli specialisti del settore, che abbelliscono parti esterne della loro abitazione mediante iscrizione da compiersi entro il prossimo 15 giugno, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito del Comune di Polla.

A seguito dell’iscrizione, sarà consegnata una coccarda numerata e colorata che, messa in bella evidenza, contraddistinguerà il luogo fiorito. La partecipazione al Concorso “Polla-Un Gentile Balcone in Fiore” è gratuita ed è gratuita anche l’occupazione di eventuale suolo pubblico.

Un fotografo incaricato dal Comune di Polla fotograferà nella prima settimana di luglio tutti i siti iscritti e contraddistinti dalla coccarda numerata e colorata. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Istituzionale del Comune di Polla per acquisire i consensi del pubblico giudicatore e il tempo per la votazione sarà fissato per la data del 20/07/2021.

Verranno assegnati ai primi tre classificati i seguenti premi:

– al 1° classificato esenzione TARI dell’annualità in corso;

– al 2° classificato è destinata l’attribuzione di una targa;

-al 3° classificatoè destinata l’attribuzione di una targa.

La proclamazione e premiazione dei vincitori, avverrà nel mese di agosto in concomitanza con le Manifestazioni estive, durante la serata verranno proiettate le fotografie di tutti i siti abbelliti, presentati tutti i partecipanti e premiati i vincitori.