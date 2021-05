Oroscopo: Gemelli, armatevi di buona volontà nel lavoro

Ariete

Nel lavoro impiegate nel modo migliore il vostro tempo. In amore procedete con passo spedito.

Toro

Nel lavoro impegnatevi per cambiare. In amore scegliete sempre la strada più difficile.

Gemelli

Oggi dovrete ricorrere a tutta la buona volontà per andare avanti. In amore il cuore è accelerato.

Cancro

Se avete qualche buon progetto di lavoro è il momento di tirarlo fuori. Abbagli in amore.

Leone

La riuscita professionale dipende da quanto siete disposti ad impegnarvi. Amori facili ed effimeri.

Vergine

Non è il momento giusto per prendere iniziative di lavoro disinvolte. In amore cambiate tattica.

Bilancia

Occorre pazientare, la professione in questo momento è in fase di stallo. Cuore ballerino.

Scorpione

Un progetto di lavoro sta andando finalmente in porto. Gli amici vi tengono allegri.

Sagittario

Sforzatevi di tirare fuori tutte le vostre risorse positive. In amore non vale la pena continuare.

Capricorno

Non perdete il controllo dei nervi nel lavoro. La situazione sentimentale non vi soddisfa molto.

Acquario

Non è proprio il caso di sprecare energie nel lavoro. Un amore a corrente alternata.

Pesci

Ottimo inizio per un’attività che vi dava parecchi pensieri. In amore siete alla vigilia di forti emozioni.