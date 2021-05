La ricetta: barattolino goloso

Oggi, a due anni dalla mia prima ricetta su InfoCilento, voglio ringraziare i miei lettori condividendo con voi una ricetta super golosa.

Semplice e scenografico il barattolino con mousse, fragole e amaretti.

Vediamo come preparare questo dessert.

Per 4 barattolini ci occorreranno 200 gr di fragole, 200 gr di cioccolato fondente, 400 ml di panna fresca, 200 gr di mascarpone, una dozzina di amaretti, zucchero al velo e scaglie di cioccolato.

Iniziamo con la preparazione della mousse al cioccolato: in un tegame portiamo a bollore 100ml di panna fresca, aggiungiamo il cioccolato fondente e mescoliamo finché sia sciolto, lasciamo raffreddare in frigorifero poi aggiungiamo 100ml di panna montata con un cucchiaio di zucchero al velo.

Teniamo da parte la mousse e prepariamo quella al mascarpone: frulliamo il mascarpone con 200 ml di panna fresca e 2 cucchiai di zucchero al velo.

Laviamo le fragole e centrifughiamole con un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di succo di limone e lasciamo colare il succo in eccesso. Iniziamo a comporre il nostro dessert: sul fondo sbricioliamo 2 amaretti e ricopriamo con un paio di cucchiai di fragole, con una sacca a poche facciamo uno strato di mousse al mascarpone poi ancora amaretti, fragole e mascarpone, finiamo con la mousse al cioccolato a ciuffo con una sacca a poche e la punta a stella. Guarniamo con scaglie di cioccolato fondente e una fragolina intera.

Un’esplosione di sapori per il palato.

I barattolini se non consumati subito si conservano in frigo per 24 ore.