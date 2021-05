Inaugurato l’asilo nido di Giungano

Taglio del nastro a Giungano per il nuovo asilo nido realizzato nell’ambito delle attività del Piano di Zona Ambito S07 con sede a Roccadaspide. La struttura si trova in località San Giuseppe a Giungano nei pressi dell’area industriale, in una zona strategica per il territorio, a poca distanza dalle principali via di collegamento con i centri più importanti del territorio. Una struttura di straordinaria importanza per le famiglie che lavorano, e che da oggi potranno contare su una struttura nuova, moderna, che si candida a diventare punto di riferimento non solo per Giungano, ma anche per i comuni vicini. I locali che ospitano l’asilo nido sono stati completamente sistemati a cura del comune retto da Giuseppe Orlotti, e arredati con culle nuove e complementi di arredo, funzionali alle esigenze dei bambini.

Si ampliano così i servizi resi dal Piano di Zona Ambito S07, che negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha continuato ad offrire servizi ai cittadini, e che ha inaugurato anche altre strutture per l’infanzia nei vari comuni del territorio.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, e di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Giuseppe Orlotti e dalla responsabile dell’ufficio di piano, Fulvia Galardo, nel poter offrire alle famiglie del territorio una opportunità di crescita e socializzazione per i bambini, favorendo anche l’affermazione della donna nel lavoro e nel sociale.