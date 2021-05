In gestione ad associazioni la struttura sul belvedere di Ciolandrea

SAN GIOVANNI A PIRO. C’è l’avviso pubblico per l’utilizzo della struttura in legno sita sulla straordinario belvedere delle “Quattro Regioni”, presso il pianoro di Ciolandrea. L’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro ha deciso di concederla ad associazioni no profit che in cambio assumeranno l’onere di garantire la manutenzione della struttura e della sentieristica dell’area.

Struttura ad associazioni: l’avviso pubblico

Gli interessati dovranno far pervenire le loro proposte descrivendo gli interventi che si punta ad attuare, la conoscenza del territorio, le modalità di sviluppo dell’intervento, le attività di promozione e comunicazione che si intende avviare e dirette alle tipicità e alle bellezze del territorio.

L’associazione aggiudicataria dovrà garantire la fruizione dell’area con un orario minimo di apertura dalle ore 16 alle 20 di tutti i giorni a luglio ed agosto e nei fine settimana di giugno e settembre.

Una commissione giudicherà le proposte che dovranno essere presentate al Comune di San Giovanni a Piro entro le ore 12 del prossimo 3 giugno.

L’utilizzo della struttura

Il Comune propone di destinare la struttura principalmente a punto di promozione e di informazione delle risorse naturalistiche e storico – artistiche del territorio comunale ed in particolare della sua rete sentieristica.