Omignano Comune Green: arriva una colonnina di ricarica per auto elettriche

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, intende procede all’installazione di una infrastruttura di ricarica per autoveicoli elettrici da ubicare in Piazza S. Antonio di Omignano Scalo su suolo di proprietà comunale.

L’Ente cilentano con deliberazione di giunta comunale del novembre 2018 aveva aderito al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni e la società Enel X Mobility Srl per l’installazione di almeno una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, senza oneri per il Comune di Omignano.

Il Protocollo d’Intesa prevede la messa a disposizione gratuita, per almeno 8 anni, dell’area per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica per autoveicoli. Ora si è pronti all’installazione dell’impianto.