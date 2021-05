Castelnuovo: la biblioteca comunale a portata di “click”

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Campania per la concessione di contributi alle biblioteche di Ente Locale e d’interesse Locale anno 2021, candidando il progetto “La Biblioteca con un click”.

Il progetto in questione rientra nelle tipologie delle iniziative ammissibili a contributo, in quanto volto all’acquisire di una serie di risorse digitali utili per l’incremento ed il miglioramento del patrimonio librario e documentario della biblioteca.

Diversi gli obbiettivi dell’Ente: mettere a disposizione della comunità servizi digitali attraverso i quali accedere a un vasto panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e online.

Una iniziativa in favore di studenti, docenti, famiglie di ottenere informazioni e accedere a libri e quotidiani con modalità simili a quelle del tradizionale prestito bibliotecario, ma in formato digitale; favorire l’apertura della biblioteca, anche al di fuori dell’orario stabilito, per utilizzare risorse informative digitali; promuovere, infine, il contrasto alla povertà educativa valorizzando la biblioteca come centro di formazione permanente e luogo di crescita culturale, anche in rete con il territorio.