Basket, Serie C Gold: il punto sul torneo

La fase 2 della Serie C Gold maschile, riguardante il Girone A, nel weekend appena passato, ha visto i seguenti risultati:

Angri Pallacanestro – Forio Basket Ischia 63 – 73

Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria 96 – 92

Cercola Basket – Cestistica Benevento 62 – 72

Pallacanestro Salerno – BC Irpinia 80 – 66

New Basket Agropoli – New Caserta Basket 85 – 67

CLASSIFICA P.TI

Forio Basket Ischia 20

Pallacanestro Salerno 18

Basketball Lamezia 16

New Basket Agropoli 16

Cestistica Benevento 16

BC Irpinia 10

Cercola Basket 8

Bim Bum Basket Rende 6

Angri Pallacanestro 6

New Caserta Basket 2

Vis Reggo Calabria 2

PROSSIMO TURNO

La terza giornata della fase due sarà infrasettimanale, andiamo a vedere insieme le sfide che ci aspetteranno domani:

Ore 16:30

Forio Basket Ischia – Bim Bum Basket Rende al Palto Dello Sport di Pozzuoli (NA)

Ore 19:30

Vis Reggio Calabria – New Basket Agropoli al Palazzetto Botteghelle di Reggio Calabria

New Caserta Basket – Pallacanestro Salerno al Palazzetto Dello Sport di Giugliano in Campania (NA)

Ore 20:30

Cestistica Benevento – Angri Pallacanestro al Palasport “Parente” di Benevento

Ore 21:00

BC Irpinia – Cercola Basket al Pala Del Mauro di Avellino