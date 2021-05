Agropoli, ztl e varchi: presto la riattivazione

AGROPOLI. Nelle prossime settimane sarà riattivato il varco di via Flavio Gioia e ad esso se ne affiancherà un secondo per l’area di piazza della Mercanzia, in via Pisacane (dove ha sede l’ex Pretura). La polizia municipale, guidata dal comandate Sergio Cauceglia, darà il via oggi all’iter per ottenere le necessarie autorizzazioni.

Se il Comune può già prevedere la messa in funzione del varco elettronico, infatti, è necessario il via libera del Ministero dei Trasporti per poter rilevare automaticamente le infrazioni, senza necessità di contestazione immediata.

Varchi elettronici e ztl per garantire più sicurezza

L’obiettivo dei varchi elettronici è quello di garantire, come avviene già dal 2018, maggior sicurezza nelle aree della movida cittadina, ovvero via Mazzini e piazza della Mercanzia.

Il varco in via Flavio Gioia imporrà lo stop alla circolazione in questo tratto di strada (accessibile ai soli residenti); quello di via Pisacane dal porto in direzione di Piazza della Mercanzia. Quest’ultima sarà isola pedonale insieme a via Riviera Antonicelli, via Mazzini, via Puccini e tutte le strade adiacenti.

Per raggiungere l’area portuale bisognerà transitare per via San Francesco, le zone limitrofe saranno off limits. Gli orari di attivazioni saranno gli stessi degli anni scorsi: dalle 20 alle 6.

Oltre ai varchi siti a ridosso dell’area portuale ad Agropoli è attivo anche quello in via Carmine Rossi. Al momento l’impianto è fuori uso, ma è comunque in vigore la ztl.