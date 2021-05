Agropoli, presto i lavori al campo “Polito”

AGROPOLI. Aggiudicato l’appalto per i lavori di adeguamento e completamento del campo “Polito” di località Mattine. Il terreno di gioco ora in terra battuta, diverrà in erba sintetica, saranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Lo ha annunciato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. «Nel giro di poche settimane prenderanno il via i lavori e tra qualche mese la nostra Città potrà contare su una struttura sportiva rinnovata e funzionale dove potranno tenersi incontri ufficiali fino alla Prima categoria», ha spiegato il primo cittadino.

Campo Polito, la storia

Il campo “Gianfranco Polito” venne inaugurato l’11 ottobre 2008. La struttura venne intitolata alla memoria di Gianfranco Polito, noto imprenditore e figura di spicco del panorama agropolese.

La famiglia Polito ha da sempre premuto per far realizzare un impianto che potesse soddisfare le esigenze dei giovani togliendoli dalla strada, in particolare i fratelli Gianfranco e Enzo vedendo i ragazzi prodigarsi per costruire alla buona campetti in terra battuta, avevano sempre messo a disposizione mezzi e risorse per esaudire tali desideri. L’opera realizzò un sogno ma ben presto l’impianto è stato abbandonato, tant’è che è stato più volte vandalizzato.

I fondi

Negli anni scorsi, poi, il Comune è risultato beneficiario di fondi nell’ambito del bando Sport e Periferie che consentiranno di avviare i lavori di riqualificazione dell’impianto.