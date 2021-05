A Sanza un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia

L’amministrazione comunale di Sanza ha scelto di partecipare all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la “presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.

Nello specifico il Comune punta all’“Intervento di realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia”. A tal fine è stato dato incarico all’ufficio tecnico di predisporre il necessario progetto di fattibilità Tecnica Economica.

Lo stesso è relativo all’immobile ubicato in Piazza XXI. L’importo totale dei lavori a finanziamento è pari a 1.139.676,60 euro.