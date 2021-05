18 maggio: 101 anni fa nasceva Giovanni Paolo II

E’ il 138° giorno dell’anno, 20ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 227 giorni.

Santi del giorno

San Giovanni I (Papa e Martire)

San Felice da Cantalice (Cappuccino)

San Dioscoro di Alessandria (Martire)

Etimologia

Felice, il nome deriva da Felicem tratto dal latino Felix che significa “felice, contento”. Un’altra ipotesi sostiene che originariamente significasse “fertile, ricco di messi e frutti”.

Proverbio del giorno

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Aforisma del giorno

L’uomo nasce per soffrire. (Giobbe)

Accadde Oggi

1921 – Il cerotto viene messo in commercio

Sei nato oggi?

I nati il 18 maggio sono un interessante miscuglio di tradizione e liberalismo: potrebbero essere descritti come sovvertitori con una tendenza rivoluzionaria, ma il loro primo impulso non è tanto di capovolgere la società, quanto di migliorarla. Il pericolo è che queste persone si lascino troppo trasportare dai principi finendo per diventare irrazionali quanto quelli che essi stessi criticano; i nati di questo giorno sono affascinati da molti aspetti della vita e vogliono provare, testare, assaggiare tutto cià che ha da offrire: l’impressione che comunicano è dunque quella di una personalità “totale”, forse anche perché cercano sempre di mettere in ordine la loro vita personale, prima di accettare la sfida del mondo.

Celebrità nate in questo giorno

1939 – Giovanni Falcone

1920 – Giovanni Paolo II

1909 – Fred Perry