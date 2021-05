Terapia del dolore: fondi per l’Ospedale di Sapri

SAPRI. Nuove forniture per l’ospedale dell’Immacolata. L’Asl Salerno ha avviato la procedura per dotare il presidio del Golfo di Policastro di dispositivi per la terapia del dolore.

L’azienda sanitaria aveva già assegnato risorse per l’acquisto di apparecchiature da attribuire gli ospedali di Oliveto Citra, Battipaglio, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore.

Terapia del dolore, in arrivo nuove attrezzature

Ora, a seguito delle richieste del direttore sanitario Rocco Calabrese, arrivano ulteriori investimenti anche per l’ospedale saprese. Complessivamente poco meno di 186mila euro (IVA esclusa) per acquisire attrezzature mininvasive per la terapia del dolore.

«Finalmente una buona notizia per il nostro Ospedale – commentano dal gruppo di minoranza Sapri Democratica – Sono tante le persone che soffrono per le quali la terapia del dolore rappresenta un traguardo di civiltà e umanità, che può restituire loro una vita il più possibile dignitosa».