Sporting Sala Consilina, nuova guida tecnica e primi rinnovi

La settimana per i neopromossi dello Sporting Sala Consilina è iniziata con i complimenti da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale attraverso il profilo Facebook si è complimentato con i salesi per il traguardo raggiunto.

Quattro giorni fa ci sono stati molti comunicati da parte dei valdianesi, che hanno ringraziato l’allenatore, Darci Folletto, per il grande percorso realizzato insieme alla squadra, ma allo stesso tempo hanno annunciato di aver cambiato guida tecnica, con l’arrivo del nuovo CT, Alexandre De Souza, meglio conosciuto come Cafù, che nella stagione 2015/2016 vinse lo scudetto con l’Asti C5. Tra il neo CT ed i neopromossi è stato trovato un accordo per la Stagione Sportiva 2021/2022.

Altro comunicato da parte dei neopromossi riguarda l’ufficialità del rinnovo da parte di Domenico Rosciano, che affiancherà il nuovo allenatore. Il vice allenatore nelle scorse ore ha rilasciato anche un’intervista, queste le sue parole: “Non ho esitato neanche un secondo a dare la mia disponibilità anche per la prossima stagione. Quando arrivano proposte da club come lo Sporting, società con un progetto serio ed ambizioso non si può dire di no”. Rosciano nella sua dichiarazione ha voluto accogliere il nuovo allenatore, dicendo “Sarà per me un onore lavorare con mister Cafù”.

L’altra conferma da parte dello Sporting Sala Consilina è quella di Vito Bonavoglia, preparatore atletico: “Sono molto felice che la società abbia scelto di continuare con me per alzare ancora il nostro livello, per crescere ancora”.

Nelle dichiarazioni, anche Bonavoglia ha dato il benvenuto al nuovo allenatore Alexandre De Souza, ringraziando anche l’ormai ex allenatore salese “Mister Cafù è sicuramente l’uomo giusto per dare continuità all’ottimo lavoro svolto da Darci Folletto e permettere a Sala Consilina di fare un ulteriore passo in avanti”. Infine la carica del preparatore atletico in vista della nuova stagione “Non vedo l’ora”.

La società della compagine di patron Detta ha rinnovato per la prossima stagione l’estremo difensore, Fagner Gallon, portiere italo-brasiliano: “Sono molto contento per il rinnovo con lo Sporting Sala Consilina per la Serie A2. Due anni fa quando sono venuto per la C1, il mio obiettivo era portare lo Sporting in A2”. L’estremo difensore salese ha continuato dicendo: “Trascorsi questi due anni, dopo tanto lavoro, ed insieme ai miei compagni, abbiamo conquistato due campionati e una Coppa Italia regionale”. I

nfine gli auspici per la nuova stagione “Adesso dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione, dove il livello si alza sempre di più e dobbiamo farci trovare pronti per fare una grande Serie A2”.

Il rinnovo arriva anche da parte di Leonardo Brunelli, 36 reti realizzate nella stagione appena conclusa, fermato soltanto da un brutto infortunio, ma fortunatamente recuperato molto velocemente. Le dichiarazioni di Brunelli “Sono molto felice di rinnovare con lo Sporting Sala Consilina, una città e una società che mi ha accolto molto bene”. Ha poi concluso dicendo “Sono sicuro che faremo un’altra grande stagione”.