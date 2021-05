Covid, scuole chiuse a Capaccio e Teggiano

Ancora interruzioni alle attività scolastiche, da Capaccio a Teggiano. Nella città dei templi il sindaco Franco Alfieri ha sospeso le lezioni per un caso covid tra gli studenti del “Piranesi”. Questi ultimi, pertanto, oggi sono tornati alla dad per consentire gli interventi di sanificazione, come da prassi.

Scuola chiusa anche a Teggiano. Si tratta della scuola primaria di Prato Perillo. Anche in questo caso il provvedimento del sindaco Michele di Candia è conseguente alla positività di uno studente.

L’istituto, in realtà, era stato già chiuso dal 10 al 17 maggio, ma considerato che l’esito dei tamponi sui compagni di classe non è stato ancora reso noto anche domani gli studenti resteranno a casa.