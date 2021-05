Capaccio Paestum: sospesa circolazione e sosta in via Rettifilo Filette

CAPACCIO PAESTUM. Da oggi e fino al 28 maggio non si potrà circolare nè sostare in via Rettifilo Filette. Questa l’ordinanza emessa dal comandante dei vigili di Capaccio Paestum, il maggiore Natale Carotenuto.

Il provvedimento scatta a partire dall’intersezione con via Sandro Pertini in avanti sino a quella con la SS18 Tirrena Inferiore.

La strade infatti sarà oggetto dei lavori di metanizzazione operata da una ditta con sede legale a Bari (esecutrice una ditta di Campagna). Sono esonerati dall’osservanza del divieto i veicoli della ditta esecutrice dei lavori, quelli dei residenti (ma limitatamente al raggiungimento dei propri cortili o autorimesse), mezzi di soccorso e di forza pubblica.

Il provvedimento è valido tutti i giorni necessari dalle 7,30 alle 17,30 escluso il sabato ed i giorni festivi.