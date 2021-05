Buonomo presidente del Parco del Cilento? 5 Stelle smentiscono

VALLO DELLA LUCANIA. «Stanno circolando insistenti voci secondo le quali la Presidenza del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sarebbe già stata assegnata a Michele Buonomo, sotto indicazione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. L’iter di nomina prevede che il Ministro della Transizione Ecologica indichi tre nomi per la Presidenza e che la Regione scelga tra questi. Si è detto, tra l’altro, che anche questo passaggio sia già avvenuto mentre ci assicurano dal Ministero che non è assolutamente così».

A farlo sapere il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania. «A questo punto, vista la chiara indicazione di De Luca sul nome a lui gradito, ci auguriamo davvero che un Ministro tecnico come Cingolani non inserisca neanche in terna questo nome poiché è ovvio che la Regione lo sceglierà sicuramente a prescindere da chi siano gli altri due», osservano gli attivisti.

«Semmai il Ministro dovesse inserire Buonomo in terna dimostrerebbe, di fatto, forte inconsistenza politica oltre che predisposizione ad accontentare i diktat del politico di turno che, tra l’altro, con questa nomina vuole dare un contentino a chi era candidato alle Regionali ma non è stato eletto.Ci auguriamo davvero che non andrà così!», concludono.