Sorpreso a spacciare, arrestato 21enne ebolitano

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore di stupefacenti ad Eboli. Nei pressi di un comprensorio di edilizia, nel gergo conosciuto anche col nome di “Fortino”, gli Agenti hanno compiuto dei servizi di prevenzione per il consumo di stupefacente in detto quartiere.

Proprio nei pressi di uno spazio “verde”, tra le aiuole ivi presenti, i poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno notato il movimento sospetto di due uomini che, non visti dagli Agenti, sono stati sorpresi mentre si scambiavano stupefacente e denaro.

In particolare, il pusher, D.P. M, ebolitano del 1992, residente nella zona, ha prelevato lo stupefacente che aveva nascosto in una delle aiuole sotto alcuni sassi, per consegnarlo al cliente. Subito dopo l’acquisto dello stupefacente, entrambi gli uomini sono stati bloccati dagli Agenti del Commissariato di Battipaglia. I poliziotti hanno subito rinvenuto anche il resto delle dosi, precisamente 51 involucri di cocaina e la somma di denaro provento dello spaccio, pari a 560 euro, tutte in banconote di vario taglio.

Pertanto, il D. P.M. è stato tratto in arresto dagli Agenti della Polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, su disposizione del P.M. di turno allertato per l’occasione, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida del provvedimento precautelare.