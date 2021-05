San Mauro Cilento, sempre più green con fotovoltaico e led

SAN MAURO CILENTO. Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico della casa comunale previsti nella strategia amministrativa a San Mauro Cilento.

L’Ente, amministrato dal sindaco Giuseppe Cilento, si occuperà per quanto riguarda la casa comunale sita in località Casalsoprano, di un revamping, ossia di un ammodernamento, dell’impianto fotovoltaico di 20 Kwp.

L’Ente è beneficiario infatti dei fondi assegnati dal Ministero dell’Interno destinati a questa tipologia di interventi a patto che i lavori inizino entro il 15 settembre, pena decadenza del finanziamento, questo sia nel caso di nuove opere, sia per il completamento di quelle già previste e finanziate.

Le risorse, sia per la manutenzione dell’impianto di illuminazione che per l’efficientamento del fotovoltatico al municipio, vantano una copertura per 50.000 euro.