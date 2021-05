Lavoro, Garanzia Giovani: Giunta regionale approva erogazione progetti

“A breve la pubblicazione sul B.U.R.C. degli elenchi di chi beneficerà dei finanziamenti previsti dal progetto Garanzia Giovani – annuncia soddisfatto Tommaso Pellegrino, tra i primi a darne notizia – riferendosi al programma europeo che favorisce l’avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro attraverso opportunità di orientamento e formazione”.

“Il Decreto Dirigenziale che autorizza il finanziamento dei progetti approvati arriva – sottolinea il consigliere di Italia Viva – dopo la mia interrogazione presentata agli inizi di aprile in cui chiedevo alla Giunta di conoscere i provvedimenti che si intendessero adottare per rimediare ai ritardi del programma Garanzia Giovani e le tempistiche con cui si prevedeva di erogare le mancate indennità”.

“Con l’approvazione del provvedimento – chiarisce Pellegrino – per migliaia di giovani campani si creano preziose opportunità lavorative e formative. La Regione Campania ha mostrato attenzione alla preparazione professionale dei suoi giovani per un mirato e produttivo inserimento nel mondo del lavoro. Rivolgo un particolare ringraziamento all’assessore Armida Filippelli per la sensibilità dimostrata ”.