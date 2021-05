Laureana: asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale

LAUREANA CILENTO. Si procede al bando d’asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale. Le attività si terranno il prossimo 21 maggio dalle ore 10 presso l’Aula Consiliare della casa comunale di via Del Mercato.

Tre i lotti interessati che riguardano l’edificio dell’ex scuola primaria di secondo grado. I primi due riguardano il piano terra: per il lotto uno si parte da un prezzo a base d’asta di 94780 euro, per il secondo da 40.120 euro. Il terzo lotto invece riguarda il primo ed il secondo piano dell’ex scuola: in questo caso il prezzo da cui si parte è fissato in 110250 euro.

I lotti non sono divisibili, saranno ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritti in cui al momento si trovano, tuttavia un singolo soggetto può presentare offerta anche per più lotti diventandone aggiudicatario. Gli interessati, che devono essere in possesso delle vigenti normative, e della capacità di stipulare contratti con la PA, dovranno presentare domande entro il 19 maggio alle 12 all’ufficio protocollo dell’ente.

Nella documentazione va presentata anche una cauzione del 5% rispetto all’importo a base d’asta dei lotti (di 3739 euro per il primo lotto, 2006 per il secondo, 5513 per il terzo). La cauzione sarà restituita in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara.