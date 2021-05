La ricetta: la torta versata

Una torta semplice e genuina, per una nutriente colazione o per una golosa merenda mette d’accordo grandi e piccini con pochi e semplici ingredienti: la torta versata.

Per uno stampo di 26 cm ci occorreranno 4 uova, 250 gr di zucchero semolato, 300 gr di farina, 1 bustina di lievito per dolci, 150 gr di latte e 150 gr di olio di semi, zucchero al velo q.b. Per la farcitura 300 gr di crema spalmabile al cacao e nocciole.

Torta versata: la preparazione

Montiamo bene le uova con lo zucchero con le fruste elettriche fino ad avere una crema corposa e spumosa, aggiungiamo il latte e l’olio poi gradatamente sempre lavorando con le fruste ad una velocità bassa la farina setacciata insieme al lievito.

Imburriamo ed infariniamo lo stampo e versiamo metà dell’impasto. Facciamo cuocere per 15 minuti a 175° in forno preriscaldato in modalità statico. Passati i 15 minuti spalmiamo sul disco di torta la crema al cacao e versiamo il restante impasto. Inforniamo per altri 35 minuti.

Vi consiglio di fare sempre la prova stecchino poichè la cottura potebbe variare in base al tipo di forno.

Lasciamo raffreddare e spolverizziamo con dello zucchero al velo.

Possiamo farcire anche con della marmellata del gusto desiderato.