Cilento: comuni insieme per una rete di infopoint turistici

TORCHIARA. Un servizio di Infopoint unionali. E’ l’iniziativa dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, pronta ad attivare punti informativi in tutti i comuni aderenti. Ma non solo: la strategia, infatti, rientra in un più ampio progetto finalizzato a rilanciare il settore turistico.

Infopoint e iniziative per il turismo

Nel febbraio scorso l’Unione dei Comuni presieduta dal sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, attivò anche un Osservatorio per il turismo con il compito di svolgere ricerche e studi sulle problematiche turistiche. Attività, queste, finalizzate a fornire orientamenti e proposte alternative da applicare sul territorio insieme ad operatori pubblici e privati.

Tra gli obiettivi dell’osservatorio anche quello di realizzare servizi di informazione ed accoglienza turistica in rete. Gli infopoint saranno dislocati nei punti nevralgici del territorio.

Tra le proposte anche l’attivazione di un numero verde, una piattaforma informativa e a un’attività di coordinamento degli operatori turistici del comprensorio.