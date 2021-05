Cannalonga, due progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

CANNALONGA. Approvati due progetti indirizzati ai percettori del reddito di cittadinanza. Il comune, amministrato dal sindaco Carmine Laurito, nell’ambito dei PUC (Progetti di pubblica utilità) ha messo in campo due iniziative denominate “PULI-amo Cannalonga” e “MANUTENTI…amo il nostro comune”.

Entrambi i progetti riguardano il tema della manutenzione urbana: per il primo sette beneficiari del reddito saranno impiegati in lavori di manutenzione degli edifici comunali, strade, marciapiedi, percorsi pedonali, segnaletica stradale, di tinteggiatura e decorazione muraria interna ed esterna nonchè in attività di riparazione di panchine dal mese di maggio a quello di ottobre.

Per il secondo, sempre da maggio ad ottobre, il lavoro è indirizzato alla manutenzione della casa comunale e delle locali sedi della Polizia Municipale (spazzatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura a umido e pulitura dei servizi igienici): anche per questo progetto dovrebbero essere impiegati sette percettori del reddito di cittadinanza.