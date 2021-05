Basket, Serie C Gold: la New Basket Agropoli si prepara alla Fase 2

I cilentani della New Basket Agropoli dopo aver terminato il campionato del Girone B, conquistando il secondo posto in classifica, con 14 punti, insieme al Basketball Lamezia ed alla capolista Pallacanestro Salerno, si concentrano sulla seconda fase, cui li vedrà impegnati in 5 turni.

Vediamo il programma completo delle partite che si disputeranno, con l’esordio casalingo dell’Agropoli:



Si comincia sabato con due partite:

Ore 16:30

Angri Pallacanestro – Foro Basket Ischia al Palasport di Angri (SA)

Ore 18:00

Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria al Palazzetto Dello Sport di Lamezia Terme (CZ).

Si procederà domenica con tre match:

Ore 18:00

Cercola Basket – Cestistica Benevento al Palazzetto di Cercola (NA)

Pallacanestro Salerno – BC Irpinia al Palasport di Pellezzano (SA)

Ore 19:00

New Basket Agropoli – New Caserta Basket al Palasport di Agropoli (SA)