Orria e Salento: aree dimenticate saranno occasione di sviluppo

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Mauro Inverso, e quello di Salento, retto dal sindaco Gabriele De Marco, sono tra quelli che hanno scelto di aderire al progetto “SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”.

Con il progetto “SiBATer”, ANCI supporterà i Comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla normativa istitutiva della Banca delle terre abbandonate e incolte, la quale prevede che i Comuni possano avviare procedure di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di terre, pubblicando, previo censimento, avvisi rivolti ai giovani in età 18-40 anni, per l’assegnazione in concessione dei suddetti beni sulla base di un progetto di valorizzazione presentato dai destinatari dell’avviso.

Il progetto è finanziato dal POC del PON Governance e rafforzamento della capacità amministrativa 2014-2020 e il servizio di supporto realizzato da ANCI è totalmente gratuito per i Comuni; le attività del progetto vanno nella direzione della valorizzazione dei territorio comunale e della creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani.

Nelle scorse settimane anche altri comuni del Cilento hanno aderito all’iniziativa.