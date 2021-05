“Donare il sangue salva la vita”: giornata straordinaria di raccolta a Sapri

SAPRI. L’emergenza covid è ormai da oltre un anno sotto i riflettori. Ma il virus non ferma le altre patologie e per questo negli ospedali c’è sempre bisogno di offrire la necessaria assistenza a tutti. Per farlo è importante avere a disposizione anche il sangue, spesso necessario in condizioni di emergenza e di particolare gravità dei pazienti.

Ecco perché è importante che i volontari, nonostante l’emergenza coronavirus, non si facciano da parte e continuino a donare questa preziosa risorsa.

Donazioni di sangue: le iniziative sul territorio

A tal proposito diverse associazioni attive sul territorio promuovono giornate straordinarie dedicate alla donazione del sangue, finalizzate anche alla sensibilizzazione dei cittadini.

Il prossimo appuntamento è in programma a Sapri: l’associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ha programmato l’appuntamento per domenica 16 maggio. Ci si potrà recare presso l’ospedale dell’Immacolata a partire dalle 8.

L’importanza delle donazioni

L’atto della donazione di sangue è un gesto di grande civismo, utile, se non addirittura indispensabile. Migliaia di persone nel mondo ricevono trasfusioni ogni giorno. Che si tratti di trasfusione di sangue o di alcuni suoi componenti (piastrine, plasma), sono innumerevoli i soggetti che possono avere il conforto di questo trattamento, che può costituire, a seconda dei casi, un’autentica terapia salva vita.

Si ricorda che le donazioni restano possibili tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Per qualsiasi ulteriore informazione i numeri utili sono 392.9505000 (Associazione) – 0973.609208 (Trafusionale)