Cilento, estate in arrivo: comuni assumono nuovi vigili

Nuovi vigili urbani in arrivo. Si avvicina l’estate e i comuni puntano a garantire una maggiore sicurezza del territorio, in considerazione anche del maggior afflusso di persone. C’è poi da vigilare sul rispetto delle regole imposte dall’emergenza covid che accompagnerà anche le vacanze 2021.

Nuovo personale per la polizia municipale

Ecco, allora, che i comuni cilentani sono al lavoro o hanno già provveduto ad incrementare il loro organico di polizia municipale.

Tra questi i centri costieri del Golfo di Policastro. San Giovanni a Piro, tramite una società di somministrazione, acquisirà un nuovo ausiliario di vigilanza già per maggio e giugno. Ulteriore personale arriverà per i mesi successivi.

Tre i vigili urbani che già da domani, invece, entreranno in servizio part time a Santa Marina. L’Ente ha deciso di attingere dalla graduatoria già approvata.

Altrettante unità arriveranno ad Ispani, a tempo determinato e part time per un periodo di 90 giorni. In questo caso l’Ente ha approvato un bando che prevede l’individuazione del persone per titoli e colloquio.

Anche altri comuni del comprensorio, in particolare costiero, stanno attivando le procedure per assumere nuovo personale per la stagione estiva.