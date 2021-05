Capaccio Paestum, Comune cerca nuovi parcheggi

CAPACCIO PAESTUM. AAA… cercansi aree di sosta. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha dato mandato agli uffici di individuare superfici per l’istituzione di aree parcheggio fino al termine della stagione estiva. In particolare gli uffici comunali dovranno individuare delle zone nei pressi del litorale e a ridosso dell’area archeologica di Paestum.

Nuovi parcheggi: il provvedimento del Comune

Il provvedimento ha origine dal fatto che la viabilità locale è carente di aree per la sosta dei veicoli, così come rappresentato anche dal Comando di Polizia Municipale.

I problemi maggiori sussistono lungo la litoranea ma anche nei pressi del Parco Archeologico e in particolare nelle aree contigue al Vicolo delle Tavernelle che negli ultimi anni è divenuto un importante punto di riferimento soprattutto per i più giovani.

Ecco perché in particolare in vista dell’estate il comune ha necessità di individuare altri parcheggi. Le aree sosta potranno essere ospitate anche in terreni attualmente di proprietà privata. In tal senso l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, ha dato disponibilità all’acquisizione.