Buonabitacolo da 5 giorni senz’acqua, “comunicato stato di emergenza”

BUONABITACOLO. “Si informa che dalle 10 alle 14 sarà erogato il servizio dell’acqua. Si prega di chiudere i serbatoi e dare quindi la possibilità a tutti di accaparrarsi della risorsa in questi giorni davvero preziosa. Il servizio sarà nuovamente sospeso perché l’acqua in arrivo dalla sorgente è insufficiente per consentire il riempimento dei serbatoi comunali”. Così il sindaco di Bunabitacolo Giancarlo Guercio.

Il centro valdianese da cinque giorni è senz’acqua ed oggi per solo quattro ore si procederà all’erogazione. Una situazione dovuta ad una serie di guasti che gli interventi sulla condotta idrica non hanno ancora risolto.

Ecco allora che il primo cittadino ha annunciato l’attivazione dello stato di emergenza considerato che dopo cinque giorni si avverte una situazione di disagio che può determinare anche problemi di carattere igienico-sanitario.

Sul territorio nelle prossime ore sarà anche attivata un’autobotte.