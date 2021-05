Bellosguardo, spaccio di droga: un arresto

Carabinieri della compagnia di Sala Consilina e uomini del nucleo cinofili hanno arrestato un 38enne di Bellosguardo con l’accusa di spaccio di droga. L’uomo è finito in manette a margine di una intensa attività investigativa e ad attività di controllo del territorio posto in essere anche da personale in borghese.

I militari hanno trovato in casa dell’uomo 180 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, una serra indoor, una sigillatrice, materiale per il confezionamento e 8.000 euro in banconote di vario taglio.

La droga sequestrata sarà oggetto di approfondite indagini nel quadro della costante azione di contrasto al fenomeno del narcotraffico che, negli ultimi mesi, ha consentito alla Compagnia di Sala Consilina e ai Reparti dipendenti l’arresto in flagranza di diverse persone ed il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il 38enne, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di udienza di convalida.