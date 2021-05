14 maggio: oggi si festeggia San Mattia

E’ il 134° giorno dell’anno, 19ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 231 giorni.

Santi del giorno

San Mattia (Apostolo), protettore di ingegneri e macellai.

San Cartaco di Lismore (Vescovo)

San Ponzio di Cimiez (Martire)

Etimologia

Mattia, variante di Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”.

Proverbio del giorno

Signor di maggio dura poco.

Aforisma del giorno

Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? E’ perché non posso permettermeli. (Pablo Picasso)

Accadde Oggi

1947 – Inaugurato il primo teatro stabile italiano

Sei nato oggi?

I nati il 14 maggio sanno riconoscere molto velocemente sia le opportunità presenti sia quelle future. Estremamente moderni e all’avanguardia nella loro visione della vita, hanno un’idea anche di come sarà il mondo tra cento o duecento anni. E tuttavia vivono e lavorano decisamente nel presente; alcuni mostrano un plateale disinteresse nei confronti del passato e, più in generale, nei confronti della tradizione, vista più che latro come una raccolta di cattive abitudini: di conseguenza, ciascuno nel proprio settore, non esitano quasi mai a rompere con metodi tradizionali. Si fidano di più dei loro piani che di ciò che trovano scritto sui libri, a meno che, naturalmente, non siano stati loro stessi a scriverli.

Celebrità nate in questo giorno

1944 – George Lucas

1984 – Mark Zuckerberg

1967 – Valeria Marini

Scomparsi oggi

2015 – B.B. King

1998 – Frank Sinatra