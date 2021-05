Presto i vaccini agli operatori turisti del Cilento

Potrebbero prendere il via nei prossimi giorni le vaccinazioni per gli operatori turistici del Cilento. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo aveva annunciato già da alcuni mesi: prima le isole poi la costiera sorrentina, quella amalfitana e il Cilento. L’obiettivo è quello di dare una spinta importante alla ripartenza del settore turistico e garantire a quanti vorranno visitare il territorio di farlo in sicurezza.



Vaccini ad operatori turistici: presto le prime dosi

Le prime dosi potrebbero essere quindi somministrate a breve: già il Comune di Pollica nei giorni scorsi aveva lanciato una campagna per le pre-adesioni agli operatori turistici.

Ora anche le associazioni e i consorzi di categoria stanno iniziando a raccogliere le adesioni di quanti vorranno vaccinarsi. Potranno prenotarsi sia i titolari delle attività ricettive che i dipendenti (già in forza o di prossima assunzione).

Ma c’è anche un’altra novità che dovrebbe interessare il territorio. A breve saranno pronte le prime dosi pure per le aziende. Si potrà così tornare a lavorare in piena sicurezza e a pieno regime.