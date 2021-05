Pertosa: le informazioni arrivano via Whatsapp

PERTOSA. Un servizio Whatsapp per la comunità Pertosa. L’iniziativa, denominata, “Pertosa Informa” si propone di migliorare e potenziare i servizi di informazione alla cittadinanza, gratuito per tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Il servizio consiste nell’invio di messaggi attraverso la nota applicazione per telefoni cellulari che verteranno su diverse macro aree: “Info meteo e viabilità” su problematiche derivanti da fenomeni metereologici e disposizioni sulla viabilità delle strade comunali; “cultura e società” su eventi e manifestazioni sul territorio comunale; “scuola” sui servizi di assistenza scolastica; “tributi” su eventuali scadenze per pagamenti e presentazione domande; “bandi” sui relativi bandi e “comune” per informazioni istituzionali di vario genere.

Il servizio non prevede la possibilità per l’utente di accedere al numero di telefono o conoscere le generalità di altri iscritti ed è a tempo indeterminato.

Qualora l’utente dovesse scrivere messaggi di promozione o sostegno di attività illegali, utilizzare un linguaggio offensivo e scurrile, diffamare o minacciare, diffondere dati personali a terzi, discriminare e violare i diritti d’autore nonchè utilizzare spam e promuovere raccolte fondi oltre che a violare i diritti d’autore sarà segnalato al gestore del servizio.