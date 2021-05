Agropoli: occupa abusivamente spazio pubblico, disposto lo sgombero

AGROPOLI. Ordine di ripristino dello stato dei luoghi per un’attività di via Filippo Patella.

Il provvedimento, firmato mercoledì dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola, è conseguente agli accertamenti da parte del Comando dei Vigili Urbani.

Questi ultimi avevano riscontrato che l’esercizio occupava lo spazio antistante con fioriere, tavolini, panche e un ombrellone violando il codice della strada, considerato che mancava la necessaria autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Al proprietario è stato imposto di procedere all’immediato sgombero dell’area pubblica, con l’avviso che se ciò non fosse avvenuto sarebbe intevenuto il Comune con l’ausilio di apposita ditta, con oneri a carico dell’autore della violazione.

Il proprietario in caso di inottemperanza rischiava anche la sospensione dell’attività per un periodo di 5 giorni, così come dispone la legge.