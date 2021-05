Ospedale di Polla: nominata nuova responsabile di neurologia

La dottoressa Consiglia Forziati è il nuovo Dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Prende il posto del dottore Pietro Greco che aveva guidato per anni il reparto fino al pensionamento dello scorso ottobre.

La nomina è arrivata con atto del Direttore del Dipartimento dell’emergenza e delle Reti Tempo Dipendenti dell’ASL Salerno. E’ stata individuata in ragione dei maggiori requisiti che ne fanno il profilo ideale per l’incarico.

La dottoressa Consiglia Forziati resterà in carica per un anno in attesa che il Dirigente responsabile venga sottoposto a verifica che, se positiva, darà luogo al proseguimento dell’incarico per un periodo di tre anni.