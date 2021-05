Auletta: sorveglianza attiva per i bimbi della scuola dell’infanzia

Buone notizie dal Comune di Auletta poiché resta un solo caso positivo al coronavirus in paese. Lo stesso, tuttavia, ha comportato la sorveglianza attiva di tutti i bambini della scuola dell’infanzia.

“I nostri concittadini dei focolai del mese scorso sono tutti guariti.

Vi comunico che attualmente – ha scritto il sindaco Pietro Pessolano – abbiamo un solo positivo al Covid 19 che ha comportato la sorveglianza attiva per tutti i bambini della scuola dell’infanzia”.

Il 14 maggio alle ore 10, nei pressi della Casa delle Parole in formula drive-in, verranno effettuati i tamponi molecolari per chi è in sorveglianza attiva.