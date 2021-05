Vallo, accusato di truffa: assolto Emilio Tortoriello

Si è concluso oggi, 11 maggio, il processo che vedeva Emilio Tortoriello accusato di truffa da Carmelo Infante ed Anna Trama. Secondo gli accusatori, Tortoriello avrebbe fatto sottoscrivere, con inganno, una dichiarazione ad Anna Trama con la quale la stessa ammetteva di non essere la proprietaria della società Cilento CPF. Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica, dott. Tringali, ha assolto Emilio Tortoriello perché il fatto non sussiste ed ha disposto che la Procura della Repubblica proceda per le ipotesi di calunnia e falsa testimonianza nei confronti di Carmelo Infante, Anna Trama, Emilio Limongelli e Antonio Di Giusto.

La sentenza riconosce la veridicità della scrittura privata e di quanto in essa contenuto ovvero che la Cilento CPF è per l’80% di Tortoriello e solo per il 20% di Trama ed Infante. La Cilento CPF, costituita nel 2012 e che oggi gestisce numerosi supermercati a marchio MD e Decò, è una delle società più importanti in provincia di Salerno per la distribuzione al dettaglio.

La sentenza di assoluzione apre scenari inquietanti sul futuro prossimo della Cilento CPF, la cui titolarità dovrà essere ricondotta al gruppo Tortoriello. Emilio Tortoriello ha manifestato grandissima soddisfazione “perché – ha dichiarato – è stato riconosciuto che quanto io dico, da anni a questa parte, è vero. La Cilento CPF è una mia creatura, immaginata e costituita per aiutare le altre società del gruppo a superare la crisi finanziaria che si era manifestata nel 2012. L’appropriazione della società da parte di Carmelo Infante e di Anna Trama è stata una delle cause del fallimento delle altre mie società”.

Anche l’avvocato Marcello D’Aiuto, difensore di Emilio Tortoriello, ha espresso compiacimento per la sentenza: “L’assoluzione ci rende merito per il lavoro svolto in questi anni. Il processo è stato lungo e complesso ma alla fine ci ha dato piena gratificazione. La sentenza di oggi, inoltre, consente di guardare con occhi diversi alle cause del fallimento delle società di Emilio Tortoriello”.