Sapri, presto nuovi servizi per il porto

Il Porto di Sapri è pronto ad implementare tutta una serie di servizi che gli daranno sicuramente maggior lustro. Il Responsabile del Settore tecnico-urbanistica comunale dell’ente guidato dal sindaco Antonio Gentile, infatti dovrà attivare le procedure riguardanti il rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte della Regione Campania relativamente alle aree portuali. Prevista la gestione di magazzini,box pescatori e laboratori del pescato nonchè di un carroponte e di uno scivolo di alaggio.

Inoltre verranno realizzati tre box sulla banchina di riva per i concessionari (due da 15 mq e uno da circa 30), dei parcheggi a terra, degli edifici da destinare ad attività turistica come bar e ristoranti in Piazza del Porto e in Piazza del Mare (in quest’ultima zona destinazione d’uso dei servizi portuali, wc,docce e depositi, oltre che dei locali per Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) di circa 200 mq nonchè dei sottoservizi e impiantistica necessari alla funzionalità dell’intera struttura.

Un iter questo relativo al porto del Golfo di Policastro che nasce dal 2003, quando sul BURC venne approvato l’accordo di programma per la riqualificazione.

Nel 2004 vi fu l’ok allo studio di fattibilità SINUS LAOS, frutto dell’ accordo di programma. Tre anni dopo partirono i lavori che non furono però completati a seguito dell’intervenuta rescissione contrattuale.

Negli anni successivi vennero approvati alcuni lavori ed il comune chiese la gestione alla Regione. E’ del 2019 invece l’ok al progetto esecutivo di completamento dei lavori non terminati, con la Regione Campania che erogava il finanziamento di quasi 4 milioni, con l’ok definitivo avvenuto a dicembre scorso con apposita delibera. Ora il nuovo piano presentato.