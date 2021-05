Sapri: guasto alla linea, disagi al traffico ferroviario

SAPRI. Disagi per chi viaggia in treno. Dalle 16.20 di oggi, infatti, si registrano inconvenienti sulla linea Battipaglia – Paola, in particolare tra Sapri e Maratea. Qui il traffico risulta temporaneamente bloccato per un guasto alla linea. Al momento si segnalano ritardi ai convogli in transito sia da nord che da sud.

Rfi fa sapere che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la tratta, ma si sta lavorando anche per riprogrammare il traffico ferroviario.

Per il guasto alla linea ritardi di circa 30 minuti per il Frecciarrgento diretto a Roma Termini, per l’Intercity diretto Siracusa e per il regionale in partenza alle 16.47 da Sapri per Napoli Centrale.

Potrebbero subire modifiche anche i convogli successivi.