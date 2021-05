Paestum e Velia: c’è il bando per il nuovo direttore

“Al via il bando internazionale per i direttori di due siti straordinari: il Museo delle Civiltà all’EUR, dove sono conservati reperti eccezionali provenienti da culture di tutto il mondo e testimonianze preziose della preistoria del nostro Paese, e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, che con i suoi templi greci da secoli affascina i viaggiatori e oggi ha conosciuto un deciso rilancio e anche la ripesa di nuove, importanti campagne di scavo”.

E’ l’annuncio del ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha dato avvio alla procedura di selezione pubblica internazionale per il conferimento degli incarichi dei due istituti autonomi.

Le candidature possono essere presentate fino al 20 giugno, seguendo le istruzioni al link cultura.gov.it/selection. Un massimo di candidati verrà ammesso al colloquio previsto per ottobre, da qui verrà quindi selezionata la terna da sottoporre al direttore generale Musei per la scelta finale, al quale spetta in questo caso la scelta finale.

Del Parco archeologico di Paestum e Velia fanno parte l’area archeologica di Paestum, l’area archeologica e il museo narrante di Foce Sele, il Museo archeologico nazionale di Paestum e il Parco archeologico di Elia Velia.

Il nuovo direttore succederà a Gabriel Zuchtriegel e, come riferisce l’Ansa, avrà un incarico a tempo determinato di quattro anni rinnovabile per un ulteriore quadriennio, con un compenso annuo lordo di 83.142,69 euro più un eventuale premio di risultato pari ad un massimo di 15.000 euro.