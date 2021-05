Agropoli: isola ecologica mobile e contenitori per oli esausti: appello al comune

AGROPOLI. Un’isola ecologica mobile e dei contenitori per gli oli esausti in città. La richiesta arriva dall’attivista del Movimento 5 Stelle e componente del Comitato Moio Alessandra Giuliano. La proposta è stata già protocollata a palazzo di città.

“Vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di permettere ai turisti e a coloro che non vivono stabilmente ad Agropoli di poter smaltire correttamente i propri rifiuti – si legge nel documento – richiediamo quindi di ristabilire quanto prima l’isola ecologica mobile, che ha sempre funzionato negli scorsi anni, in modo da evitare che i rifiuti vengano abbandonati in giorni e in luoghi errati”.

“Chiediamo nuovamente anche di poter predisporre in un luogo centrale per ogni rione (per esempio in corrispondenza delle case dell’acqua) un deposito di raccolta per olio esausto, richiesta avanzata più volte ma mai accolta a oggi”, aggiunge l’attivista.

L’auspicio è “che quest’ultima richiesta venga accolta in quanto costituisce un’iniziativa ecologica molto importante”, conclude Alessandra Giuliano.