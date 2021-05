Agropoli, il 25 maggio l’evento finale di “Video Smart legalità in corto con Albano”

Conferenza stampa presso la sede della Bcc di Buccino e Comuni Cilentani ad Agropoli​ con il giudice Sante Massimo La Monaca organizzatore del progetto Legalità in Corto – dedicato alle scuole​ che concorrono con i loro video smart realizzati dai ragazzi sul tema della legalità – per presentare l’evento finale di premiazione che si terrà in streaming sul canale YouTube “Legalità in Corto il 25 maggio ore 10:30 – SPECIAL GUEST ALBANO CARRISI!”

Il Presidente Lucio Alfieri ed il Direttore Salvatore Angione hanno rimarcato il sostegno della BCC Buccino Comuni Cilentani a favore del progetto di edutainment che mira a sensibilizzare i giovani su tanti temi che si avvicendano di anno in anno con un percorso di formazione attiva e crescita civile: dal bullismo alla prevenzione delle dipendenze, al disagio sociale alla legalità, violenza di genere, stalking, fino ai pericoli del web.

L’evento finale sarà in diretta. Sarà l’occasione scoprire i video smart “vincitori” di borse di studio e buoni Amazon in denaro!