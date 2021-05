Agropoli: 94enne senza viveri, la solidarietà dell’Associazione Carabinieri

AGROPOLI. Un carrello carico di solidarietà per una persona in difficoltà. L’Associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli è intervenuta laddove le autorità non hanno avuto modo di farlo, forse perché non a conoscenza del problema o perché la burocrazia impiega tempi per intervenire che le persone in difficoltà non possono attendere.

Il caso vede protagonista un 94enne di Agropoli. E’ stata una sua vicina a lanciare l’allarme contattando l’ANC di Agropoli, informando gli associati che l’anziano era solo in casa e, per una serie di difficoltà, non aveva più nulla da mangiare.

Ecco allora che i volontari, senza pensarci su due volte, hanno avviato la macchina della solidarietà, acquistando o raccogliendo vari prodotti alimentari di prima necessità. Gli stessi sono poi stati consegnati al 94enne che ha accettato di buon grado il regalo, manifestando tutta la sua gioia per il gesto inaspettato.

“Abbiamo ricevuto un semplice grazie, ma con le lacrime che scendevano dagli occhi”, racconta Giuseppe Di Lucia, maresciallo in congedo dell’Arma dei carabinieri.