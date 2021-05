Oroscopo: Capricorno, in amore fidatevi del cuore

Ariete – Finora nel lavoro non avete ottenuto quello che più vi premeva. Nuove emozioni?

Toro – Negli affari non perdetevi in inutili dettagli. In amore attenzione a non sprecare il vostro tempo.

Gemelli – La tempistica è importante per portare a termine un incarico di lavoro. Turbolenze in amore.

Cancro – Frenate l’impazienza ed eviterete di forzare le situazioni nella vostra attività. Ordine negli affetti.

Leone – Avrete la meglio su un concorrente se agirete tempestivamente negli affari. Un amore intenso.

Vergine – Avrete la conferma di avere fatto la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano.

Bilancia – Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro. L’amore vi dà più di quanto meritiate.

Scorpione – Siete molto abili nel condurre le trattative di affari. In amore il dolce e l’amaro si alternano.

Sagittario – La vostra professione sta facendo passi da gigante. In amore troppi dubbi rovinano il clima.

Capricorno – Le critiche devono spronarvi a fare sempre meglio. In amore fidatevi del cuore.

Acquario – Siete molto determinati nel portare avanti i vostri progetti. Migliora la situazione affettiva.

Pesci – In attesa che capiti l’occasione giusta limitatevi a poche iniziative. In amore non pretendete troppo.