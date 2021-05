Golfo di Policastro, week-end di multe e denunce

Lavoro extra per le forze dell’ordine in questi ultimi giorni, precipuamente nel week-end nel Golfo di Policastro. I carabinieri della Compagnia di Sapri diretti dal capitano Matteo Calcagnile in un servizio esteso che ha visto coinvolti anche i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a circa 2,0 g/l.

I militari della Stazione di San Giovanni a Piro, guidati dal luogotenente Brogna hanno invece arrestato un quarantottenne per violazioni delle prescrizioni emesse dall’autorità giudiziaria.

Denunciato dai carabinieri della Stazione di Vibonati una persona per minacce eseguite a mezzo social. Il Nucleo Cinofili di Sarno si è occupato invece di un giovane che è stato denunciato per detenzione di tre piante di cannabis: all’interno dello stesso servizio segnalati anche due giovani e ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza. 22 infine le multe per violazioni alle regole del codice stradale.