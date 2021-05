Giungano, un parco giochi in località San Giuseppe

GIUNGANO. Il Comune cilentano punta alla realizzazione di un parco giochi in località San Giuseppe. Sorgerà nell’area antistante il Centro Benessere di proprietà dell’ente, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti. Il parco pubblico potrà essere realizzato grazie ai fondi stanziati dal Governo.

L’Ente, infatti, è risultato destinatario di risorse per gli enti locali previsti dal DPCM del luglio 2020 che assegnava finanziamenti per i lavori pubblici in infrastrutture sociali. Si sta ora lavorando alla conclusione dell’iter progettuale e al bando di gara per l’affidamento delle opere.

I comuni beneficiari dei contributi pluriennali sono tenuti ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi (per quelli riferiti all’anno 2020 a partire da ottobre).