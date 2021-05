10 maggio: 59 anni fa la Marvel lancia “L’incredibile Hulk”

E’ il 130° giorno dell’anno, 19ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 235 giorni.

Santi del giorno

San Giobbe (Sapiente)

San Calepodio (Martire)

San Cataldo di Rachau (Vescovo)

San Cirino (Martire)

San Dioscoride di Smirne

San Filadelfo (Martire)

San Miro di Canzo (Eremita)

Sant’Alfio (Martire)

Santa Solangia (Vergine e Martire)

Santi Quarto e Quinto (Martiri di Roma)

Etimologia

Alfio, il nome trae origine dal personale latino “Alphius”, derivante a sua volta dal termine greco “alphòs”, “bianco”. E’ estremamente diffuso in tutto il Meridione, specialmente in Sicilia, grazie all’acceso culto per Sant’Alfio.

Proverbio del giorno

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie nè pane nè mosto.

Aforisma del giorno

Tutte le professioni sono delle cospirazioni contro i profani. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1962 – La Marvel lancia “L’incredibile Hulk”

Sei nato oggi?

Hai un temperamento tranquillo, ma a volte tendi alla passività. Sei dotato di creatività e di grande abilità manuale e pertanto potresti avere successo in campo artistico o nell’artigianato; hai però bisogno di essere stimolato da qualcuno che tu apprezzi e che crede in te. In amore sei molto fortunato e potrai sempre contare sulla presenza e l’appoggio di un partner innamoratissimo.

Celebrità nate in questo giorno

1931 – Ettore Scola

1960 – Bono

1899 – Fred Astaire