VIDEO | Senza Filtri: intervista al ballerino Stefano Oradei

Torna l’appuntamento con Senza Filtri il programma sulla tv di Info Cilento. In studio Roberta Foccillo che,questa settimana, ha incontrato in video collegamento un grande ballerino, volto noto della tv grazie alla sua partecipazione al grande show di Raiuno “Ballando con le stelle”, Stefano Oradei.

Stefano ha parlato dei suoi inizi e della sua passione per la danza che lo accompagna sin da ragazzino; infatti all’età di 14 anni, ha iniziato a gareggiare a livello agonistico e a 19 ha vinto il primo Campionato Italiano.

Alle telecamere di Info Cilento, ha rivelato i suoi progetti futuri e parlato della sua Oradei Academy.

Senza Filtri vi aspetta tutti i Martedì alle ore 21.00 e il Mercoledì e Giovedì in replica alle ore 14.00 sulla sezione media (accedi dal menu o clicca qui) e a seguire in diretta Facebook e in podcast.